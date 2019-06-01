أجراس كنائس زويلة تدق لاستقبال موكب العائلة المقدسة

دقت منذ قليل، أجراس كنائس زويلة الأثرية، وطبول الكشافة، لتعلن عن وصول نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، وعرض بانوراما دخول العائلة المقدسة كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بزويلة فى مشهد تمثيلي.



وكانت في استقباله فرق الكشافة التى رفعت علم مصر والأعلام الكشفية فى السماء، في موكب مهيب يتقدمه خورس الشمامسة، وهم ينشدون لحن (إك إزماروؤت)، كما اصطف أفراد الكشافة على جانبي الطريق المؤدي إلى الكنيسة ترحيبًا بقدوم نيافته.



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بتذكار زيارة العائلة المقدسة ودخول السيد المسيح مصر من خلال عدة احتفاليات، ومن بينها احتفالية كنيسة حارة زويلة، بحضور الأنبا رافائيل واحتفالية كنيسة أبي سرجة بحضور البابا تواضروس.