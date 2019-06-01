الإثنين.. العرض الخاص لفيلم "حملة فرعون" بأحد مولات 6 أكتوبر

يقيم المنتج محمد السبكى، عرضا خاصا لفيلمه "حملة فرعون" بطولة النجم عمرو سعد، يوم الإثنين المقبل، فى أحد المولات بمدينة 6 أكتوبر، بحضور فريق الفيلم على رأسهم عمرو سعد، روبى، محمود عبد المغنى، محمد لطفى، ورامز أمير.



وينافس "حملة فرعون" فى دور العرض، 4 أفلام أخرى هى: "الممر" بطولة أحمد عز وإخراج شريف عرفة، و"كازبلانكا" بطولة أمير كرارة، إنتاج تامر مرسى ووليد منصور، وإخراج بيتر ميمى، و"محمد حسين" بطولة محمد سعد، وإنتاج أحمد السبكى، و"سبع البرومبة" بطولة رامز جلال، ويراهن المنتج محمد السبكى على تصدر "فرعون" إيرادات العيد.



أحداث فيلم "حملة فرعون"، تحاكى الفيلم الشهير العظماء السبعة، ويشارك فى بطولته محمود عبدالمغني، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، والإيطالية مايا، والنجم العالمي مايك تايسون، وثور بجورنسون صاحب شخصية "الجبل" فى مسلسل Game of Thrones، من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، إنتاج محمد السبكى.