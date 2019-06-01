القاهرة : السبت 01 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
حوادث
السبت 01/يونيو/2019 - 03:01 م

حبس قاتلة شقيقتها في الشرقية 4 أيام

حبس قاتلة شقيقتها
سارة الوردانى
dostor.org/2650808

قررت نيابة مركز الزقازيق بالشرقية حبس فتاة أقدمت على ذبح شقيقتها والشروع في قل شقيقتها الأخرى، خوفًا من افتضاح أمرها بعد تهديد المجني عليهما بإخبار الوالدين عن علاقة عاطفية جمعت المتهمة بأحد الشباب.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من الواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الزقازيق، بقيام أشخاص ملثمين مجهولي الهوية باقتحام منزل بقرية النخاس التابعة لمركز الزقازيق والاعتداء على طفلتين بأسلحة بيضاء، ما أسفر عن مصرع طفلة، تبلغ من العمر 13 سنة، إثر إصابتها بجرح طعني في الرقبة وإصابة أخرى بجروح قطعية.

انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة الزقازيق، بإشراف الرائد أشرف ضيف رئيس مباحث المركز، وتبين وفاة "إ ح ال" طالبة بالصف الأول الإعدادي، متأثرة بإصابتها بجرح قطعي بالرقبة، وإصابة شقيتها "سامية"، 11 سنة، بجرح قطعي بالرقبة، وتم التحفظ على الجثة الأولى بمشرحة مستشفى الأحرار، ونقل الثانية إلى مستشفى القنايات بمعرفة الأهالي في حالة حرجة.

وأقرت الطفلة المصابة بقيام شقيقتها الكبرى "روان"، 17 سنة، طالبة، بإحداث إصابتها هي وشقيقتها وبعثرة محتويات الشقة حتى يتوهم الجميع أن الواقعة حدثت بسبب سرقة، مستغلة تواجد الوالدين في زيارة عائلية، وباعتراف الطفلة المصابة انهارت الأخت الكبرى واعترفت بارتكاب الواقعة بعد تهديد شقيقتيها بإخبار والديهن عن علاقة عاطفية جمعت البنت الكبرى بشاب.

تم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على المتهمة بقسم شرطة الزقازيق.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 4 ساعات

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية

منذ 3 أيام

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة

منذ أقل من شهر

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"

منذ أقل من شهر

تجديد حبس متهمتين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

منذ أقل من شهرين

حيثيات ثبوت نسب ديالا: السيوى اعترف لأصدقائه «بنتى.. وطلبت إجهاضها»

منذ شهرين

النيابة: انفجار ماسورة غاز تسبب فى انهيار عقار الزاوية الحمراء

الآن

براتب يصل لـ1800 جنيه.. 75 فرصة عمل جديدة من القوى العاملة

عزام الأحمد: مصر تبذل جهودًا جادة فى ملف المصالحة بعيدًا عن الإعلام

القصة الكاملة لمقتل عجوز بـ20 طعنة على يد ابنتها

ستراتفور: إدراج الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية سيضر بقطر وتركيا

ads
الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات "نص الليل" لرؤساء وقيادات شركات البترول

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية

العثور على جثة شاب عقب تعاطيه جرعة مخدر زائدة بالغردقة

إداري الترجي يكذّب الوداد في أزمة نهائي أبطال إفريقيا

ألبومات الصور

ليلة 27.. صلاة التراويح من مسجد السلطان حسن

بـ"الجلابية والصديرى".. أهالي بني عبيد يلعبون الكرة (صور)

محافظ أسوان يشهد الاحتفال بليلة القدر بمسجد الحاج حسن (صور)

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.74%

رياضة

اختلاط جماهير ليفربول وتوتنهام في مدريد قبل نهائي دوري الأبطال

الترجي يتعجب من موقف الوداد من تعطل الفار رغم علمه المسبق به

وفاة مهاجم أرسنال السابق خوسيه أنطونيو رييس في حادث سير

نجم الساعة

عميد "أداب المنصورة": اعتذرت لـ"طالبة التبول اللإ رادى" بمنزلها

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات "نص الليل" لرؤساء وقيادات شركات البترول

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية

العثور على جثة شاب عقب تعاطيه جرعة مخدر زائدة بالغردقة

إداري الترجي يكذّب الوداد في أزمة نهائي أبطال إفريقيا

الرئيس نيوز

البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

لغز الـ 101 مليار.. تقرير رسمي يكشف سبب تضخم مصروفات الدولة رغم رفع الدعم

"يتنحاو قاع".. تطارد رئيس الوزراء الجزائري حتى في مكّة (فيديو)

جولة تفقدية وسهرة فنية.. فعاليات مصاحبة لأطول مائدة إفطار بالعاصمة الإدارية

"الشمري": المملكة منحت فرصة التراجع لإيران وقطر

كشكول

ضبط طالب بلجنة الباجوري الإعدادية "صناعي" بحوزته سلاح أبيض

"النيلي" يتابع سير امتحان اليوم الأخير بالمدارس الثانوية

100 % نسبة الأداء الإلكتروني لاختبارات الأول الثانوي بجنوب سيناء

السبت.. بدء فاعليات الدورة السابعة لمؤتمر التنمية الثقافية للعالم

تعليم دمياط : 11 ألف و 772 طالب أدوا امتحان الإنجليزية إلكترونياً

الأمصار

إطلاق نار في محيط ساحة الاعتصام بالخرطوم

بـ"سرواله الداخلي".. شرطي يطارد 4 لصوص هاجموا محل مجوهرات

اقتصاد إيران يدخل دائرة الموت.. و"كارثة حقيقية" تحدق بالنظام

اليابان: كوريا الشمالية خطر على الأمن الدولي

روسيا: ارتفاع حصيلة مصابي انفجارات مصنع الديناميت إلى 27 شخصا

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

تمساح ضخم يقتحم منزلًا.. والشرطة تنقذ الموقف

مركبة "دراجون" الفضائية تعود إلى الأرض قريبًا

باكستاني يقتل زوجته بعد إصابتها بالإيدز

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

تحذير طبي.. 7 أطعمة تسبب الكسل والخمول

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎