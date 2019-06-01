حبس قاتلة شقيقتها في الشرقية 4 أيام

قررت نيابة مركز الزقازيق بالشرقية حبس فتاة أقدمت على ذبح شقيقتها والشروع في قل شقيقتها الأخرى، خوفًا من افتضاح أمرها بعد تهديد المجني عليهما بإخبار الوالدين عن علاقة عاطفية جمعت المتهمة بأحد الشباب.



تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من الواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الزقازيق، بقيام أشخاص ملثمين مجهولي الهوية باقتحام منزل بقرية النخاس التابعة لمركز الزقازيق والاعتداء على طفلتين بأسلحة بيضاء، ما أسفر عن مصرع طفلة، تبلغ من العمر 13 سنة، إثر إصابتها بجرح طعني في الرقبة وإصابة أخرى بجروح قطعية.



انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة الزقازيق، بإشراف الرائد أشرف ضيف رئيس مباحث المركز، وتبين وفاة "إ ح ال" طالبة بالصف الأول الإعدادي، متأثرة بإصابتها بجرح قطعي بالرقبة، وإصابة شقيتها "سامية"، 11 سنة، بجرح قطعي بالرقبة، وتم التحفظ على الجثة الأولى بمشرحة مستشفى الأحرار، ونقل الثانية إلى مستشفى القنايات بمعرفة الأهالي في حالة حرجة.



وأقرت الطفلة المصابة بقيام شقيقتها الكبرى "روان"، 17 سنة، طالبة، بإحداث إصابتها هي وشقيقتها وبعثرة محتويات الشقة حتى يتوهم الجميع أن الواقعة حدثت بسبب سرقة، مستغلة تواجد الوالدين في زيارة عائلية، وباعتراف الطفلة المصابة انهارت الأخت الكبرى واعترفت بارتكاب الواقعة بعد تهديد شقيقتيها بإخبار والديهن عن علاقة عاطفية جمعت البنت الكبرى بشاب.



تم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على المتهمة بقسم شرطة الزقازيق.