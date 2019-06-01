قوة التطوع الناعمة.. الدستور «نيوز ليتر 40» نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

أهلًا بكم فى نشرتنا البريدية الـ 40 من «الدستور News letter» لتحليل البيانات الرسمية لوزارات الحكومة، وعرض أهم ما حوته تلك البيانات خلال أسبوع، وذلك من واقع النصوص والبيانات التى ترسلها منذ صباح السبت وحتى مساء الأربعاء، سواءً من بريدها الإلكترونى الرسمى أو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.





مفاجأة العدد الـ 40.. وزيرة التضامن الاجتماعي تكنب لنا مقالًا حصريًا









نحمل مفاجأة لكل قراء ومتابعى «الدستور News letter»، هذا الأسبوع وعبر نشرنتنا فى عددها الأربعين، وهى أن وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، تكتب مقالًا حصريًا لأول مرة لنا، إيمانًا منها بمستقبل النشرات البريدية فى الساحة الإعلامية، ولاهتمامها بدعم التجارب الجديدة، خاصة إذا كانت لتحليل بيانات الحكومة.





الوزيرة غادة والي تكتب لنا عن "قوة التطوع الناعمة"، وأكدت أنه يمكننا بروح التطوع ودوافعه أن نحقق إنجازات كبيرة ولقد اختبرنا ذلك وتأكدنا منه في وزارة التضامن الإجتماعي، فلدينا في صندوق مكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات أكثر من 30 ألف متطوع يقومون بأعمال توعية وأنشطة تحث الشباب على العلاج، كما يقومون بدور مهم في تقديم خدمات الخط الساخن.





كما كشفت الوزيرة فى مقالها لـ"الدستور نيوز ليتر" تبني وزارة التضامن الإجتماعي حالياً تدشين شبكة للتطوع ومنصة إلكترونية وتطبيق على الهاتف المحمول ينظم عمليات التطوع وينسق جهود المتطوعين ويمنح كل من يرغب في التطوع معلومات عن أفضل الفرص والمجالات التي تناسبه.





(يمكنكم قراءة المقال كاملًا عبر موقعنا الإلكتروني، وكذلك فى الصفحة الأولى من المجلة الإلكترونية).









نشكر بكل فخر معالى الوزيرة على اقتطاعها وقتًا لأن تخصنا بمقال حصرى، ونشير هنا إلى أن وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم قد خصتنا سابقاً بمقال حصري أيضاً عن "جنود مصر فى الخارج"، ويؤكد فريق "الدستور news letter" أننا سنستضيف مقالات حصرية لوزراء ومسئولين كبار فى نشراتنا المقبلة، ونعلم أنهم سكونوا أكثر حرصاً منا على نتائج تحليل البيانات ولفت انتباه أى وزارة إذا ما سهت عنها مهامها الإعلامية التى هى بالطبع تعكس مجهودات السادة الوزراء، نحترم كل السادة الوزراء، لكن واجبنا تجاه المصلحة العامة هو لفت الانتباه لكل ما سقط من الوزارات لأنها واجهة وطننا الغالي.





لفت انتباهنا خلال عملية الرصد والتحليل الاستراتيجية الجديدة التى تتبعها وزارة التضامن الاجتماعي، والتى يبدو أنها تحمل أفكاراً خارج الصندوق، خاصة بملف الزيادة السكانية والتى تبنوا فيها حملات إعلامية بإعلانات كوميدية كشخصية أبوشنب، أما ما وجدناه هذا الأسبوع أيضاً هو مواجهة أزمة الزيادة السكانية المتفاقمة بـ"مسرح الشارع" و"طرق الأبواب"، فقررت النزول للشارع وسط المواطنين وبطرق جديدة ومختلفة.





وتشمل حملة "التضامن" تنفيذ 20 عرضاً على مستوى 20 مركزا بمحافظات المشروع العشر على أن تقدم العروض بالمراكز الأكثر كثافة سكانية والمستهدفة من البرنامج خاصة مع التقدم الذي يجده البرنامج؛ حيث تم تنفيذ 946 ألف 111 زيارة طرق أبواب خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2019 وتحويل 141 ألف و300 سيدة للوحدات الصحية وعيادات ٢ كفاية لتلقي خدمات تنظيم الأسرة بالمجان.





ما الجديد لدينا هذا الأسبوع؟





كحك الحكومة بـ 50 جنيه بفروع المجمعات الاستهلاكية

أعلنت وزارة التموين أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لها من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى ستطرح كعك وبسكويت العيد بأسعار مناسبة باسعار تتراوح بين ٥٠ جنية و٩٠ جنيه للكيلو بالإضافة الي علب مشكل تبدأاسعارها من ٦٤ للكيلو.





القوى العاملة توقف شركتي "اسراء الخليج" و"الطنطاوي" لإلحاق العمالة بالخارج

أعلنت وزارة القوى العاملة إيقاف نشاط شركتين لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون وهما شركة "اسراء الخليج" ترخيص رقم (1150)، و"الطنطاوي" ترخيص رقم 1106، وذلك لحين توفيق الأوضاع وفي نفس الوقت تم رفع الإيقاف عن شركة "رواد الخليج"، و"الضمان" ، وذلك لزوال أسباب الإيقاف.





بأمر الوزير.. الأوقاف تحذر من الاستغلال السياسي والحزبي فى صلاة العيد

ذكرت وزارة الأوقاف أن صلاة العيد لن تنعقد في الشوارع والزوايا والمصليات ولا في الطرقات العامة، إنما تنعقد في الساحات والمساجد التي تحددها، كما حذرت من أي محاولة توظيف حزبي أو سياسي لساحات العيد، مؤكدة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة.





اختيار الأسبوع؟





التخطيط تفوز بالدرع الذهبي بميكنة تسجيل المواليد والوفيات في مسابقة "بتسوانا"

يهنىء فريق "الدستور newsletter" الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري على فوز وزارتها بالمركز الأول والدرع الذهبي لمشروع ميكنة تسجيل المواليد والوفيات في المسابقة التى أقيمت فى بتسوانا تحت عنوان "الابتكار في الإدارة العامة".





فكرة وإشراف: أحمد عاطف

فريق النشرة: وسام عطية - نغم رأفت - دعاء عبدالوهاب - سلمى أشرف - رغدة محمد - ياسمين محمود - منة سالم - محمود فوزى - مصطفى حربى – فاطمة مرزوق.



