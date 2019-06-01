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السبت 01/يونيو/2019 - 02:59 م

مركبة "دراجون" الفضائية تعود إلى الأرض قريبًا

مركبة دراجون الفضائية
وكالات
dostor.org/2650806

أعلنت وكالة "ناسا" أن مركبة "دراجون" الأمريكية ستنفصل عن المحطة الفضائية وتعود إلى الأرض قريبًا.

وقال بيان صادر عن الوكالة: "إن مركبة دراجون التي أطلقتها شركة سبيس إكس الأمريكية ستنفصل عن المحطة الفضائية الدولية قريبًا، بعد أن كانت ملتحمة بها لشهر تقريبًا، لتعود إلى الأرض حاملة على متنها نحو 1.9 طن من الحمولة التي تتضمن معدات ومواد اختبارية كانت قد أجريت عليها تجارب علمية في الفضاء، وعملية انفصال المركبة عن المحطة ستنقل ببث مباشر عبر موقع ناسا على الإنترنت".

وأوضح البيان أن "دراجون" بعد أن تنفصل عن المحطة ستدخل في مدارها الفضائي حول الأرض، الإثنين 3 يونيو 2019، في الساعة 23:56 بتوقيت المحطة الفضائية الدولية (00:55 بتوقيت موسكو)، لتتجه نحو الأرض وتهبط في المحيط الهادئ على بعد 32 كلم تقريبًا من شواطئ كاليفورنيا.

يشار إلى أن "دراجون" كانت قد وصلت إلى المحطة الفضائية الدولية، والتحمت بها في السادس من مايو هذا العام، وحملت على متنها 2.7 طن من المواد الضرورية التي يحتاجها رواد الفضاء هناك، إضافة إلى مواد ومعدات ستستخدم لإجراء التجارب العلمية، وجهاز"OCO-3" المخصص لقياس نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

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