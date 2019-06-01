تيتيباس يتأهل بعد عناء إلى الدور الرابع في فرنسا المفتوحة

بذل ستيفانوس تيتيباس جهدا كبيرا قبل أن يحجز مكانه في الدور الرابع لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم السبت بعدما استكمل انتصاره بنتيجة 7-5 و6-3 و6-7 و7-6 على الصربي فيليب كراينوفيتش بعد توقف اللعب أمس الجمعة.



واستؤنفت المباراة والنتيجة 5-5 في المجموعة الثالثة وبدا تيتيباس مهتزا ليخسر الشوط الفاصل قبل أن ينتصر في نهاية المطاف في أربع مجموعات، مستفيدا من توتر منافسه على ملعب فيليب شاترييه.



وفاز تيتيباس، وصيف البطل في مدريد والمتأهل إلى قبل النهائي في روما قبل ثاني البطولات الأربع الكبرى هذا العام، بسهولة بأول مجموعتين وبدا على مشارف انتصار سهل حين تم استئناف اللعب في طقس حار اليوم السبت.



لكن كراينوفيتش بذل قصارى جهده وتسبب في متاعب لمنافسه اليوناني وحصل كراينوفيتش على فرصة كسر الإرسال بعد خطأين مزدوجين متتاليين من تيتيباس في المجموعة الرابعة، لكن اللاعب الصربي تراجع وسمح لمنافسه اليوناني بالحصول على فرصة أخرى للحسم في الشوط والفاصل.



وأنقذ تيتيباس نقطة لخسارة المجموعة مع فقدان كراينوفيتش لتماسك، وسدد خارج الملعب في أول نقطة أتيحت للاعب اليوناني للفوز بالمباراة.



ويلتقي تيتيباس في الدور الرابع مع ستانيسلاس فافرينكا بطل 2015 أو البلغاري جريجور ديميتروف.