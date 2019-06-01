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السبت 01/يونيو/2019 - 02:54 م

رفع درجات الاستعداد القصوى بالشرقية لاستقبال عيد الفطر

رفع درجات الاستعداد
سارة الوردانى
dostor.org/2650799

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رفع حالة الطوارئ بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بنطاق دائرة المحافظة مع تشديد الرقابة على الأسواق ومحلات بيع الأسماك المملحة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وأخرى فرعية بكل مركز ومدينة ومديرية خدمية لتلقي واستقبال شكاوى المواطنين ومتابعة أي أحداث أو أزمات طارئة للتغلب عليها والتعامل معها.

وقرر المحافظ إلغاء كافة الإجازات لجميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة، مشددًا على ضرورة تواجد مديري المديريات أو وكلائهم التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء أو نوابهم للتصرف فيما يطرأ من وقائع وأحداث وإخطار غرفة العمليات فورًا.

وجه محافظ الشرقية بضرورة التنسيق بين مديريات (التموين - الطب البيطري - مباحث التموين - الصحة) وتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية ومحلات بيع الأسماك المملحة لمنع تداول السلع مجهولة المصدر أو المنتهية الصلاحية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد المحافظ على مدير مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية لزيادة المعروض من السلع الأساسية بكافة أنواعها أمام المواطنين وبيعها بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل.

ونبه محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بالمرور الدوري على ثلاجات حفظ المنتجات الغذائية للتأكد من سلامة المعروض للاستهلاك الآدمي.

وأصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية كلا في مجال عمله بالمرور بشكل دائم على الأسواق والمخابز للتأكد من توافر أسطوانات البوتاجاز والسلع الغذائية بمنافذ البيع والتنبيه برفع الإشغالات وتكثيف ورديات النظافة على مدار اليوم بالشوارع والميادين العامة والحدائق والمتنزهات والإهتمام الكامل بنظافة البيئة والتنسيق مع شرطة المرافق خلال أجازة العيد لخلق بيئة صحية نظيفة وتهيئة المناخ أمام المواطنين للاحتفال بأعياد الفطر المبارك.

وشدد على ضرورة تواجد طاقم إداري وفني بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمستشفيات العامة والمركزية والقروية والوحدات الصحية وأماكن التجمعات الجماهيرية في مواقعهم طوال أيام أجازة العيد وقيامهم بأداء الدور المنوط بهم لتفقد أعمال المرافق للتأكد من سلامتها وتقديم الخدمات على الوجه الأكمل وإصلاح أي أعطال قد تطرأ خلال أيام العيد.

كما نبه المحافظ على مديري مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ ووضع جدول نوبتجيات على مدار 24 ساعة وتوفير جميع المستلزمات والأدوية الطبية.

وجه محافظ الشرقية، مدير إدارة المرور ومديري الإدارات الفرعية التابعة لها بالمراكز، بتكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة والرئيسية للتصدي لكافة المخالفات ولتحقيق الانضباط المروري ومواجهة المخالفين ولمنع وقوع أي حوادث على الطرق العامة والرئيسة للتصدي لكافة المخالفات ولتحقيق أقصى سيولة مرورية لحركة السيارات، مشيرًا إلى أنه تم إعداد خطة أمنية بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية والمرور لتأمين احتفالات المواطنين بأعياد الفطر مع تفعيل إجراءات التأمين لكافة المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة بالمحافظة خلال نشر الخدمات الأمنية والنظامية والمرورية وفقًا لطبيعة المنشأة وحجمها وموقعها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشدد المحافظ على مسئولي شركة الدلتا للنقل والسياحة ومشروع النقل الداخلي وشركات النقل الجماعي وإدارة مواقف الشرقية وكافة الإدارات الفرعية لموقف نقل الركاب بالمراكز والمدن بتوفير كافة وسائل النقل اللازمة على كافة الخطوط لتوفير سبل الراحة للركاب ومنع تكدس بالمواقف المختلفة مع ضرورة مراقبة تطبيق تعريفة الركوب المقررة لضمان عدم استغلال المواطنين أيام العيد.

وأصدر محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتعاون مع كافة الجهات المختصة بتكثيف الجهود وتشديد الرقابة خلال أيام عيد الفطر، لمنع التعديات على الرقعة الزراعية والتعامل مع المخالفة في مهدها بكل حزم وقوة أولًا بأول وقبل تطورها.

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