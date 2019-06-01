عرض فيلم تسجيلي حول تاريخ كنيسة السيدة العذراء بزويلة

شهدت احتفالية كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية "حالة الحديد" بحارة زويلة، عرض فيلم تسجيلي حول تاريخ الكنيسة وزيارة العائلة المقدسة لها هربا من بطش الملك هيرودس، حيث ظل السيد المسيح والسيدة العذراء والقديس يوسف النجار في ارض مصر لمدة 3 سنوات و6 أشهر.



كما تم تقديم مجموعة من الترانيم الوطنية الخاصة بالمناسبة والألحان الروحية احتفالا بذكرى دخول السيد المسيح لأرض مصر.



وتأتى الاحتفالية فى إطار خطة الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة، وتنشيط السياحة الدينية، ودعم الاقتصاد المصري بشكل كبير، نظرًا لأن تكلفة السياحة الدينية تمثل أضعاف تكلفة السياحة الشاطئية، والتى تستهدف 2.3 مليار مسيحى حول العالم.