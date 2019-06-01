القاهرة : السبت 01 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
عالم
السبت 01/يونيو/2019 - 02:26 م

وزير الدفاع الياباني: كوريا الشمالية تشكل تهديدا للأمن الدولي

وزير الدفاع الياباني:
أ ش أ
dostor.org/2650767

قال وزير الدفاع الياباني تاكيشي أيواي، اليوم السبت، إن كوريا الشمالية ماتزال تشكل تهديدا للأمن الدولي، داعيا المجتمع الدولي للعمل عن كثب لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وانتقد أيواي، وفقا لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إطلاق بيونج يانج مؤخرا صاروخا بالستيا قصير المدى، مؤكدا أنه ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي، ومشددًا على أن سلطات الدفاع يجب أن تحافظ على الردع ضد كوريا الشمالية.

وقال وزير الدفاع الياباني خلال خطاب ألقاه في قمة الأمن في آسيا التي تعقد حاليا في سنغافورة، "نحتاج إلى تذكير أنفسنا بحقيقة لا يمكن إنكارها وهي أنه لم يحدث أي تغيير جوهري في القدرات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية"، محذرا من أن يهدأ العزم الجماعي للمجتمع الدولي قبل أن تتخذ كوريا الشمالية تدابير ملموسة تجاه نزع السلاح النووي بشكل كامل.

وأضاف"الوقت حان لبذل جهود متضافرة من أجل التنفيذ الكامل لقرارات الأمم المتحدة الرامية إلى إحباط طموحات كوريا الشمالية النووية والصاروخية"، مؤكدا أهمية الردع القوي ضد بيونج يانج.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 11 ساعة

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة

منذ حوالي 13 ساعة

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

منذ حوالي 22 ساعة

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى

منذ يومين

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة

منذ يومين

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة

منذ أقل من شهر

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا

الآن

أبرزهم أنغام وأصالة وحماقى.. 13 نجما فى حفلات عيد الفطر بالسعودية

5 جوائز فردية وإنجاز عربى.. ماذا ينتظر صلاح فى نهائي الأبطال؟

"الداخلية" تكشف واقعة فساد جديدة في محليات الدقهلية

تحركات لـ"جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية" للرد على أكاذيب "BBC"

ads
الأكثر قراءة

إداري الترجي يكذّب الوداد في أزمة نهائي أبطال إفريقيا

التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات "نص الليل" لرؤساء وقيادات شركات البترول

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية

نهائي أبطال أوروبا.. أرباح خيالية تنتظر مدريد

ألبومات الصور

ليلة 27.. صلاة التراويح من مسجد السلطان حسن

بـ"الجلابية والصديرى".. أهالي بني عبيد يلعبون الكرة (صور)

محافظ أسوان يشهد الاحتفال بليلة القدر بمسجد الحاج حسن (صور)

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.74%

رياضة

يوفنتوس يخوض محاولة أخيره للتعاقد مع بوتشتينو

القبض على امرأة لبيعها تذاكر مزورة لنهائي دوري أبطال أوروبا

اعتقال 5 مشجعين بريطانيين فى مدريد

نجم الساعة

عميد "أداب المنصورة": اعتذرت لـ"طالبة التبول اللإ رادى" بمنزلها

الأكثر قراءة

إداري الترجي يكذّب الوداد في أزمة نهائي أبطال إفريقيا

التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات "نص الليل" لرؤساء وقيادات شركات البترول

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية

نهائي أبطال أوروبا.. أرباح خيالية تنتظر مدريد

الرئيس نيوز

عدم قبول الطعن بعدم دستورية المادة 12 من قانون الطوارئ

٦ يوليو.. الحكم في طعن عدم دستورية المادة ٢١ بقانون الشهر العقاري

الحكم في دعوى عدم دستورية مادة بشأن التأمين الصحي للطلاب ٦ يوليو

رسمياً.. الخرطوم تستدعي سفيرها في الدوحة للتشاور

إطلاق الموقع الإلكترونى ومنصات التواصل الاجتماعى لمبادرة السيسي "حياة كريمة"

كشكول

تأجيل امتحانات الاثنين المقبل بـ"لغات وترجمة الأزهر"

"الأمير" يتفقد امتحانات نهاية العام بدراسات بنات السادات

السهل الممتنع.. التعليم تمنح طلاب الأول الثانوي العيدية بـ"الإنجليزية"

الخشت: عرض بطولة إفريقيا داخل المدينة الجامعية بالمجان

ننشر رابط التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي

الأمصار

اليابان: كوريا الشمالية خطر على الأمن الدولي

روسيا: ارتفاع حصيلة مصابي انفجارات مصنع الديناميت إلى 27 شخصا

وفاة قرينة رئيس إندونيسيا الأسبق في سنغافورة عن عمر يناهز 66 عاما

زلزال بقوة 3ر5 درجة يضرب جنوب شرق عاصمة ألبانيا

بعد غد.. السعودية تستطلع هلال شهر شوال

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

جداريات مستوحاة من أزمة النفايات البلاستيكية

صحيفة: وزارة العدل الأمريكية بصدد فتح تحقيق مع "جوجل"

ما علاقة خرائط "جوجل" بألزهايمر؟

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

تحذير طبي.. 7 أطعمة تسبب الكسل والخمول

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎