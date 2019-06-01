وزير الدفاع الياباني: كوريا الشمالية تشكل تهديدا للأمن الدولي

قال وزير الدفاع الياباني تاكيشي أيواي، اليوم السبت، إن كوريا الشمالية ماتزال تشكل تهديدا للأمن الدولي، داعيا المجتمع الدولي للعمل عن كثب لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.



وانتقد أيواي، وفقا لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إطلاق بيونج يانج مؤخرا صاروخا بالستيا قصير المدى، مؤكدا أنه ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي، ومشددًا على أن سلطات الدفاع يجب أن تحافظ على الردع ضد كوريا الشمالية.



وقال وزير الدفاع الياباني خلال خطاب ألقاه في قمة الأمن في آسيا التي تعقد حاليا في سنغافورة، "نحتاج إلى تذكير أنفسنا بحقيقة لا يمكن إنكارها وهي أنه لم يحدث أي تغيير جوهري في القدرات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية"، محذرا من أن يهدأ العزم الجماعي للمجتمع الدولي قبل أن تتخذ كوريا الشمالية تدابير ملموسة تجاه نزع السلاح النووي بشكل كامل.



وأضاف"الوقت حان لبذل جهود متضافرة من أجل التنفيذ الكامل لقرارات الأمم المتحدة الرامية إلى إحباط طموحات كوريا الشمالية النووية والصاروخية"، مؤكدا أهمية الردع القوي ضد بيونج يانج.