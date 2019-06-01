"لا للتدخين" بحدائق باريس

بدأت السلطات الفرنسية بتطبيق قواعد جديدة خاصة بالتدخين في الحدائق العامة في العاصمة الفرنسية باريس، حيث أعلنت حظر التدخين في 52 من المتنزهات والحدائق العامة في كافة أنحاء العاصمة، حيث تمثل هذه الحدائق 10% من مساحات باريس الخضراء.



وقالت السلطات، إن هذه الخطوة من شأنها أن تجعل من باريس عاصمة أكثر ترحيبًا وصلاحية للتنفس، مشيرة إلى أن الغرامة على مخالفة القواعد الجديدة تصل إلى 38 يورو (أي 42 دولارًا)، في حين لن يسري الحظر على الحدائق الكبيرة، التي تعج بالمتنزهين والباحثين عن المرح خلال الصيف.



ووفقًا لبيانات الاتحاد الأوروبي، زاد معدل التدخين اليومي في باريس في عام 2014 بشكل طفيف عن متوسط المعدل الأوروبي، وكان أعلى من نظيره في الدول الأخرى بغرب القارة.



وقالت السلطات في فرنسا، إن عدد المدخنين بشكل يومي وصل إلى 1.6 مليون.