البابا فرنسيس يشيد بالتنوع في رومانيا

أشاد البابا فرنسيس السبت بالتنوع أمام عشرات آلاف المصلين الكاثوليك الناطقين بالمجرية خلال قداس كبير أحياه في إقليم ترانسلفانيا في رومانيا المتعددة الاتنيات والتي تضم غالبية أرثوذكسية.



وحضر حوالى مئة الف شخص من المنطقة والمجر المجاورة، بحسب الفاتيكان، للاستماع الى عظة البابا في مزار شوموليو تشوك المريمي (وسط) في هذه المنطقة الواقعة في وسط غرب البلاد والتي تطالب بخصوصية ثقافية.



وقال البابا أمام الحشد "هذه الزيارة السنوية جزء من إرث ترانسلفانيا لكنها تكرم في الوقت نفسه التقاليد الدينية الرومانية والمجرية".



وهذه المحطة الثانية في زيارة البابا التي تستغرق ثلاثة أيام الى رومانيا، هو "رمز للحوار والوحدة والاخوة" وقارن المشاركين "بشعب يكمن ثراؤه بتعدد الوجوه والثقافات واللغات والتقاليد لديه".



والجمعة قدم البابا دعما لمختلف المجموعات في البلاد التي تعترف ب18 أقلية ثقافية داعيا الى "شراكة تحرص على مصير المحرومين"، والمطر الغزير الذي كان يهطل على المنطقة بدون توقف منذ الجمعة، توقف قبل دقائق من وصول البابا فرنسيس.



وقال احد المؤمنين ويدعى اوسيف اوربان لوكالة فرانس برس "بالنسبة الينا كمصلين، انه امر استثنائي أن يكون البابا بيننا".



وقال آخر يدعى الكسندرو ميون "لقد سرت على مدى ساعة ونصف الساعة لاصل الى هنا، هل كان الامر يستحق العناء؟ بالطبع".



والكنائس الكاثوليكية في مدينة ميركورا تشوك الواقعة على بعد كيلومترات من المزار أبقت على أبوابها مفتوحة طوال الليل لايواء المؤمنين القادمين لحضور القداس.



والبابا الذي يرغب في رؤية "كل الثروات الاتنية والثقافية والدينية" في رومانيا يصل ظهرا الى هذه المنطقة جوا من بوخارست.



وقدر عدد من حضروا القداس بنحو 200 ألف شخص غالبيتهم رومانيون انما من الاتنية المجرية على غرار الكثير من سكان ترانسلفانيا، المنطقة التي الحقت برومانيا في مرحلة لاحقة بعد تفكيك امبراطورية هابسبورغ في 1918.



وبعد قرن، لا تزال هذه المجموعة المرتبطة ثقافيا ولغويا بالمجر على علاقتها متوترة بالدولة المركزية في بوخارست.



وعبر المؤمنون عن تطلعاتهم وقال أحدهم لوكالة فرانس برس ويدعى زولتان (60 عاما) قدم من غرب المجر، "اذا التقيت البابا، سأقول له ان ترانسلفانيا يجب أن تحظى بحكم ذاتي".



ودعت كاتالين (38 عاما) المتحدرة من اوراديا (غرب رومانيا) الى الوفاق قائلة "البابا يدعم التضامن، انا موافقة مع المبادىء التي يدعو اليها لانه يريد الوحدة داخل الكنيسة والسلام".



وعند انتهاء القداس وضع البابا وردة ذهبية عند تمثال خشب كبير للعذراء، في تقليد دأب عليه الباباوات لدى زيارتهم كنائس مريمية كبيرة.



بين العديد من المجريين الذين عبروا الحدود للاستماع الى البابا فرنسيس، الرئيس يانوش آدر الذي حضر بصفته مؤمنا وكذلك وفد من الأساقفة.



وأوضح الفاتيكان عدم مشاركة رئيس الوزراء فيكتور اوربان، وحضور ممثل للحكومة المجرية.

ورصدت المجر 500 ألف يورو لتجديد هذا المعلم الديني "كمساعدة" "وليس تدخلا" في الشؤون الرومانية، كما أوضحت الحكومة المجرية.



تعيش غالبية السكان ذوي الأصول المجرية وعددهم حوالى 1،2 مليون شخص (أي 6،5% من سكان رومانيا وعددهم 20 مليونًا) في ترانسلفانيا التي ألحقت برومانيا عبر معاهدة تريانون بعد الحرب العالمية الاولى التي قضمت من المجر ثلثي أراضيها.



وقال أولا زولتان الاستاذ في جامعة اللاهوت في غرب البلاد "لا أحد يفكر في الانفصال وانما من جانب آخر نريد أن تحظى حقوق الاقلية المجرية بمزيد من الاحترام".



وأضاف "حين نذهب الى دائرة حكومية، لا يحق لنا استخدام لغتنا".



وتعترف بوخارست بالحقوق الثقافية واللغوية لهذه الاقلية وخصوصا في المدارس حيث يتم التعليم بالمجرية والرومانية لكنها ترفض مطالب الحكم الذاتي الاقليمية التي يطرحها الأكثر تشددا.



بعد الظهر من المقرر أن يزور البابا في ياش (شمال شرق) كاتدرائية لاتينية قبل ان يعقد لقاء مع الشباب والعائلات في ساحة أمام قصر الثقافة في هذه المدينة التي تعتبر من مناطق مولدافيا التاريخية، والمركز الثقافي والفني في البلاد.



وكان البابا يوحنا بولس الثاني الذي زار رومانيا في 1999 ليكون أول حبر اعظم يتوجه الى دولة ارثوذكسية كبيرة، عبر عن "رغبته انذاك في لقاء الشباب خلال زيارته لكنه لم يتمكن من ذلك"، ومع البابا فرنسيس يتحقق هذا الامر بعد عشرين سنة، كما أوضحت مصادر الفاتيكان.



وينتظر أن يحضر حوالى مئة ألف شخص وخصوصا الشباب هذا اللقاء مع البابا فرنسيس الذي سيعود الى بوخارست مساء.



وكان البابا فرنسيس حيا الجمعة "تضحيات" المهاجرين الرومانيين في اليوم الأول من زيارته لرومانيا حيث دفعت البطالة والفقر المستشريان ملايين الشبان إلى الخارج بحثا عن حياة أفضل.