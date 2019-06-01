اعتقال 5 مشجعين بريطانيين فى مدريد

اعتقل 5 مشجعين بريطانيين في مدريد بسبب أعمال شغب، اليوم السبت، تضمنت الاعتداء على عناصر من الشرطة الوطنية التي تنتشر بالعاصمة الإسبانية لتأمين نهائي دوري أبطال أوروبا.



وانتشر نحو 5 آلاف عنصر أمني في مدريد لتأمين نهائي التشامبيونز ليج بين ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين، الذي يقام مساء السبت في ملعب "واندا متروبوليتانو".



وجاء اعتقال المشجعين الخمسة الليلة الماضية بتهمة أعمال الشغب والاعتداء على عناصر أمنية، ما أدى لإصابة شرطي بجروح طفيفة.



من ناحيتها، قامت هيئة الحماية المدنية بتقديم الرعاية لـ25 شخصًا أصيبوا بدوار وإغماءات في ساحة "بويرتا ديل سول" بوسط مدريد خلال العروض الموسيقية، بينما استدعت حالة أربعة أشخاص فقط نقلهم للمستشفى.