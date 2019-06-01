الإثنين.. بدء أعمال المؤتمر العالمي للأرصاد الجوية في جنيف بمشاركة 190 دولة

تبدأ فعاليات المؤتمر العالمى للأرصاد الجوية بعد غدٍ الإثنين، في جنيف وحتى 14 يونيو الجاري، وذلك بتنظيم من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وبمشاركة ممثلى أكثر من 190 دولة.



وقالت المنظمة الدولية - في بيان اليوم السبت، بجنيف - "إن المؤتمر، الذى يعقد كل أربع سنوات، سيبحث الاتفاق على الأولويات المستقبلية فى وقت يفرض فيه تغير المناخ والنمو التكنولوجى السريع وتوسع القطاع الخاص تحديات وفرص جديدة لخدمات الأرصاد الجوية والهيدرولوجية الوطنية، كما يقرر المؤتمر كذلك التوجيه الاستراتيجى والسياسات والميزانية الخاصة بالمنظمة، إضافة إلى اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية".



ومن المقرر، أن بفتتح المؤتمر بكلمة لأمين عام المنظمة بيترى تالاس، وكذلك رئيس المنظمة ديفيد جريمز، والمستشار الفيدرالى السويسرى الان بيريست.



فيما سينظم على هامش أعمال المؤتمر، المعرض العالمى للأرصاد الجوية، والذى سيقدم أحدث تقنيات المناخ والقياس والتحليل في مجال الطقس والهيدرولوجيا، وأيضًا آخر ما طوره مقدمو الخدمات لتعزيز عمل صناع القرار الرئيسيين في عدد من القطاعات، مثل صناعة الطيران وشركات الشحن والمنشأت البحرية والموانئ والمطارات والعمليات العسكرية وشركات الاستكشاف ومشغلى مزارع الرياح والعمليات الزراعية ومراكز البحوث.



كما ينظم المؤتمر "الكونجرس العالمى للأرصاد الجوية" على مدى أيام انعقاده عددا آخر من الفعاليات والندوات، منها (العلوم من أجل السياسة وحوار المحيطات، وزيادة الشراكة الفعالة للاستثمار في المجالات المتعلقة بالمناخ).