برلمانى عن قمم مكة: تعكس وحدة الصف العربى فى مواجهة التحديات

قال النائب ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القمم الثلاث التي عقدت بمكة خلال الأيام الماضية، تعكس وحدة الصف والكلمة الواحدة لقادة وزعماء العرب في مواجهة أي تهديدات للمنطقة.



وقال دسوقي في تصريحات له، إن عقد هذه القمم الطارئة كان ضرورة بعد تكرار الاعتداءات الإرهابية من قبل إيران على السفن في المياه الإقليمية الإماراتية، واستهداف محطتى ضخ نفط بالسعودية، بالإضافة إلى التدخل الإيرانى في الأزمة السورية وتأثيرها على وحدة سوريا، مما يستلزم اتخاذ إجراءات رادعة لإيران.



واشاد النائب بتأكيد الدول العربية بنفسها على أهمية الدور الذي تلعبه مصر في أمن المنطقة، وأن قوة مصر هي قوة للعرب جميعًا، وكذلك بوضع خريطة متكاملة لما سيكون عليه تحرك الزعماء والقادة لمواجهة التحديات التي تواجهها، بما يعكس درجة من الوحدة والقوة في مواجهة التحديات معًا ليس بالحرب، ولكن بالتمسك بموقفها في عدم السماح بوقوعها تحت أي تهديد أو ابتزاز.