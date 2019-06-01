الإفتاء تجيب على حكم صلاة العيد "المختلطة"

نشرت دار الإفتاء المصرية منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت فيه أن صلاة الرجال بجوار النساء في مصلى العيد في صف واحد من دون فاصل أو حاجز تعدٍ صريح على قواعد الشرع الشريف ولا يجوز، وجاء ذلك بعد عدة تساؤلات بشأن وقوف الرجال والنساء بصف واحد في صلاة العيد.



وأضافت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه يجب المحافظة على الآداب العامة المنظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء في الأماكن العامة.



ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية، من خلال لجانها المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، هلال شهر شوال وتحديد أيام عيد الفطر بعد غد الإثنين الموافق 29رمضان 1440 3يونيه 2019.