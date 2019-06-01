مؤلفة سلسلة "هارى بوتر" تستعد لإصدار 4 كتب جديدة

4 كتب إلكترونية جديدة من سلسلة هاري بوتر المشهورة، تستعد جي كي رولينج، مؤلفة السلسلة لإصدارها، متيحة بذلك الفرصة أمام القراء لـ"الغوص بشكل أعمق في تاريخ السحر الثري الذي تقوم عليه أحداث السلسلة".



ونقل موقع بي بي سي، عن موقع بوترمور (Pottermore) التابع للمؤلفة، أن الكتب التي سيقوم بنشرها ليست أعمالًا سردية، وإنما كرست فيها رولينغ جهودها للإفصاح عن كل التفاصيل المتعلقة بالسحر الوارد في السلسلة. وقال الموقع الإلكتروني في تقرير له إن كل كتاب يتناول مجموعة من الدروس التي يتم تدريسها في مدرسة "هوجوارتس" لفنون السحر.



مشيرًا إلى أن الكاتبة البريطانية استوحت الفكرة من معرض أقامته المكتبة البريطانية عن هاري بوتر، مبينًا أن السلسلة الجديدة ستحمل عنوان " بوتر: رحلة عبر..."، وهو مستوحى من كتاب صوتي بعنوان «هاري بوتر: تاريخ السحر»، وهو نفس عنوان المعرض الذي أقامته المكتبة البريطانية في عام 2017.



ويتوقع أن تتضمن الكتب الإلكترونية الجديدة ملاحظات وصفحات من مخطوطات ورسومات جذابة شوهدت سابقًا في معرض (هاري بوتر: تاريخ السحر)، حيث يستعرض أول كتابين، واللذين سينشران في 27 يونيو الجاري، "الدفاع في مواجهة فنون الظلام" و"الجرعات السحرية وطب الأعشاب"، أما الكتابان الثالث والرابع، اللذان سينشران لاحقًا، فسوف يستعرضان "العرافة وعلم الفلك" و"رعاية المخلوقات السحرية".