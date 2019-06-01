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السبت 01/يونيو/2019 - 02:05 م

مظاهرات مناهضة لمسيرة نازيين جدد في مدينة كمنيتس الألمانية

مظاهرات مناهضة لمسيرة
وكالات
dostor.org/2650732

خرجت مظاهرات في مدينة كمنيتس بولاية سكسونيا، شرق ألمانيا، اليوم السبت، احتجاجا على مسيرة ينظمها نازيون جدد.

ولم تدل الشرطة أو منظمو المظاهرات ببيانات عن عدد المشاركين، بينما تحدث شهود عيان عن مشاركة المئات في المظاهرات.

ودعا "تحالف كمنيتس خالية من النازيين" ومجلس طلاب الجامعة التقنية في المدينة إلى المظاهرات المناهضة لمسيرة "الشباب الديمقراطي القومي"، جناح الشباب في الحزب القومي اليميني المتطرف (إن بي دي).

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن مظاهرة مجلس الطلاب لم تشهد حوادث.

وحسب تقديرات مراسلي وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) وشهود عيان آخرين، شارك في مسيرة النازيين الجدد نحو 250 شخصا.

وتواجدت الشرطة بشكل مكثف في المدينة للحيلولة دون وقوع اشتباكات بين المتظاهرين، واستعانت شرطة المدينة أيضا بقوى أمنية من عدة ولايات أخرى، مثل بافاريا وسكسونيا السفلى وشمال الراين- ويستفاليا وتورينجن.

وتتزامن المظاهرات مع فعاليات مهرجان الأسرة بمناسبة يوم الطفل، التي يشارك فيها رئيس حكومة ولاية سكسونيا ميشائيل كريتشمر.

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