فطارك هنا.. طريقة عمل الأزر المعمر بالفرن

تسعى ست البيت الناصحة لتقديم أشهى الأطعمة المفضلة لعائلتها، خاصة خلال العزومات، لتجدها فرصة عظيمة لإبهار الحاضرين بالتكات المختلفة لما تقدمه من أطعمه، لذا نوضح خلال السطور التالية طريقة عمل الأرز المعمر بالفرن..



المكونات

2 كوب أرز

4 أكواب لبن

1 ملعقة (ملح - فلفل أسود)

2 ملعقة زبدة

زبادي



الطريقة:

1- قومي بتسخين الفرن في بادئ الأمر على درجة حرارة مرتفعة 200 درجة.



2- نغسل الأرز جيدًا ويتم نقعه فى كمية من الماء ونصفيه منها بعد حوالى نصف ساعة.



3- حضري الطاجن من خلال دهنه بالزبادي ثم ضعي الأرز واللبن بالفخار ثم أضيفي الملح.



4 - وزعي الزبدة على سطح الفخار ومن ثم رش الفلفل الأسود المطحون.



5- انتظرى نصف ساعة ليستوي.



5- عندما ينضج نشعل الشواية نصف دقيقة حتى يحمر سطحه.



