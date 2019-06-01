ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

صرح الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء دمياط، اليوم السبت، بأن الميناء استقبل سفينتى حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة.



ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2576 طن قمح، وغادرت 60 سيارة نقل محملة بـ2746 طن قمح.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 153995، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 55312 طنًا.



وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 4982 طن فوسفات و12740 طن علف بنجر و6828 طن يوريا و4700 طن أرز و10200 طن حجر صخرى.