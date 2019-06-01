توزيع 62 كرسي متحرك على ذوي القدرات الخاصة بالإسكندرية

وزع الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، 62 كرسي طبي متحرك على ذوي القدرات الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية وذلك لتسهيل دمجهم في المجتمع، جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، ورضا متولي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، والدكتور وليد عبد العظيم مستشار المحافظ لشئون هندسة البيئة، والمهندس محمد صبري رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية.



ورحب المحافظ بالحضور من ذوي القدرات الخاصة وذويهم، كما هنأهم بشهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك.



واستمع إلى شكاوي ذوي القدرات الخاصة وذويهم مؤكدا بأنهم جزء هام ومؤثر في مجتمعنا، لذا يجب على جميع الجهات والمؤسسات سواء كانت حكومية أو مجتمع مدني التعاون لتسهيل دمجهم في المجتمع لكي يتمكن أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة من التفاعل مع كافة نواحي الحياة المختلفة، لافتا إلى إنهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا ودورنا هو إعادة تأهيلهم بما يتناسب مع كل فرد منهم وفقا لقدراته الخاصة.