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السبت 01/يونيو/2019 - 01:58 م

لقاء حول نجيب محفوظ في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

لقاء حول نجيب محفوظ
هبه عويضه
dostor.org/2650723

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، يوم الأحد الموافق 9 يونيو الجاري، بقاعة الأوديتوريوم، لقاءً حول الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ بمشاركة وفد إسباني مكون من 80 فردًا، يدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

يبدأ اللقاء في الساعة 11.30 صباحًا، ويتحدث فيه الأديب وعالم الآثار الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية عن "نجيب محفوظ والفراعنة"، وحمدي زكي مستشار مصر السياحي بالولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا سابقًا.

كما يتم عرض مقتطفات من فيلمى "زقاق المدق" و"بداية ونهاية" اللذين أيضًا أنتجتهما المكسيك باللغة الإسبانية عن روايتيّ محفوظ، وحوارات مع نجيب محفوظ أجراها معه حمدي زكى، يعقبها مائدة مستديرة حول رواية "زقاق المدق" يشارك فيها الكاتب الدكتور محمد عفيفي.

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