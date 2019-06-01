تقنية الفار تصحح 80% من الأخطاء في البوندسليجا

ذكر تقرير إعلامي اليوم السبت، أن تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) تم استخدامها في تصحيح 82 خطأ في الموسم المنقضي من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).



لكن تحليلا أجراه اتحاد الكرة الألماني أظهر أن تقنية حكم الفيديو المساعد، وقعت في 19 خطأ، بحسب صحيفة "بيلد"ومن المتوقع أن ينشر اتحاد الكرة الألماني تفاصيل هذا التحليل الفنية للفار الأسبوع المقبل.



ووفقا لصحيفة "بيلد" فإنه كان هناك خطآن أديا إلى قرار نهائي خاطئ، في الواقعتي كلتيهما، بعد التشاور مع الحكم داخل الملعب.



وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أنه كان ينبغي الاستعانة بتقنية الفار في عشر حالات لكن ذلك لم يحدث وتم فحص 1738 واقعة خلال 306 مباراة، واستغرقت الواقعة الواحدة حوالي 61 ثانية لفحصها.