البابا تواضروس يهنىء رئيس الوزراء بعيد الفطر

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعيد الفطر المبارك.



وجاء في نص برقية البابا تواضروس لرئيس الوزراء: "بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين بأصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، مصلين إلى الله أن يعينكم في جهدكم الصادق وعملكم الدؤوب لتحقيق التنمية والتقدم، وأن ينعم على مصر بالأمن والرخاء وفقكم الله لما فيه خير وطننا الحبيب".



ومن المقرر أن يزور البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت، فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لتقديم التهنئة له بمناسبة عيد الفطر.