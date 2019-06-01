ابتكار فطر يقضى على 99% من بعوض الملاريا

أعلنت جامعة ميريلاند الأمريكية، أن العلماء ابتكروا فطرًا معدلًا وراثيًا تمكنوا بواسطته من قتل 99% من بعوض الملاريا، خلال تجربة أجروها بالتعاون مع معهد IRSS للبحوث في بوركينا فاسو.



ووفقا لمعطيات منظمة الصحة العالمية تصيب الملاريا مئات الملايين من البشر في العالم، وتقضي على حياة أكثر من 400 ألف شخص سنويًا.



ونظرًا لاستخدام المواد الكيميائية الخاصة بمكافحة هذا البعوض، على مدى عشرات السنين، جعل عدة سلالات منه لا تتأثر بمفعول هذه المواد.



ويشير بيان الجامعة إلى أن الفطر المعدل وراثيًا على المستوى الجينى، باستخدام سم العنكبوت الأسترالى قضى خلال 45 يومًا على بعوض الملاريا في قرية اصطناعية فى بوركينا فاسو مساحتها 600 متر مربع.



واستخدمت في هذه التجربة 1500 بعوضة منها 1000 ذكور و500 إناث التي تنقل الملاريا إلى الإنسان، وقد قضى الفطر المعدل وراثيا خلال 45 يوما على معظمها ولم يبق منها سوى 13 بعوضة من الذكور فقط. لقد عدل العلماء هذا الفطر الموجود في الطبيعة، بحيث أصبح يقضي على تلك الحشرات قبل تكاثرها. وكل ما احتاجه العلماء في هذه التجربة هو قطعة قماش قطنية سوداء اللون مشبعة بالفطر.



ويعتقد العلماء أن الفطر المعدل لا يؤثر في الحشرات المفيدة مثل النحل، بل بالبعوض فقط.