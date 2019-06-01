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السبت 01/يونيو/2019 - 01:55 م

محافظ الجيزة يكرم 40 طفلا من حفظة القرآن الكريم احتفالا بليلة القدر

محافظ الجيزة يكرم
أ ش أ
dostor.org/2650716

كرم أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والدكتور أمين عبدالواحد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، 40 طفلا من حفظة القرآن الكريم بالمحافظة، وذلك ضمن المسابقة التي تم تنظيمها برعاية المحافظة خلال شهر رمضان المبارك.

وحرص المحافظ على تسليم الجوائز المادية وشهادات التقدير على الفائزين، الذين تراوحت أعمارهم ما بين 7 سنوات إلى 12 سنة، وذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها مديرية الأوقاف بمسجد المحروسة بحي العجوزة للاحتفال بالجمعة الأخيرة من شهر رمضان وليلة القدر.

وأوضح محافظ الجيزة، خلال الاحتفالية، أن المسابقة تقدم لها أكثر من 1000 متسابق من حفظة القرآن الكريم، وتم الاختيار من خلال لجنة تحكيم متخصصة من كبار العلماء، حيث تم تقسيم المتسابقين إلى أربعة مستويات، هي: حفظ القرآن الكريم كاملا أو نصفه أو ربعه أو خمسة أجزاء منه.

ومن جانبه، أكد اللواء مصطفى شحاتة أن تكريم حفظة القرآن الكريم يغرس في نفوس الأطفال والنشء عظمة الدين الإسلامي وما يحمله من معان سامية.

ومن جهته، تحدث وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، في كلمته خلال الاحتفال، عن فضل ليلة القدر وأثرها العظيم على المسلمين وكيفية الاستفادة من هذا الجزاء وتسخيره للفوز بالجنة، فهي خير من ألف شهر، وهي ليلة العتق من النار وغفران الذنوب لعباد الله الصائمين القائمين.

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