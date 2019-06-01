نابولي يقترب من ضم هداف أتلتيكو مدريد

اقترب نادي نابولي الإيطالي من التعاقد مع دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن المفاوضات بين الناديين دخلت مراحل متقدمة، ومن المقرر أن يتم حسم الصفقة خلال الساعات المقبلة.



وأشار المصدر إلى أن أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي، أكد في تصريحات سابقة أنه بصدد الإعلان عن مفاجأة للجماهير يوم الإثنين، وربما تتمثل في التعاقد مع كوستا.



وتابع الموقع بالإشارة إلى أن كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي يريد تعزيز هجوم فريقه في الموسم المقبل، ويرى أن كوستا هو الأنسب لذلك.



وانضم كوستا (30 عاما) لأتلتيكو مدريد في يناير عام 2018 مقابل 66 مليون يورو بعقد يمتد حتى صيف عام 2021، قادما من تشيلسي.



وشارك كوستا في 21 مباراة هذا الموسم بكل البطولات، حيث سجل 5 أهداف وصنع 3 أخرى.