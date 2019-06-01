إطلاق مشروع ثقافى مصرى فى برشلونة يونيو الجارى

يستعد الفنان والمنتج المصرى محمد على، لإطلاق أكاديمية علمية لدراسات دول البحر المتوسط فى مدينة برشلونة الإسبانية، وسيكون هذا المشروع على شكل هرم، كما يضم المشروع، مادة تختص بتعليم حضارة مصر القديمة. كما سيكون علي رأس تطلعات تلك الاكاديمية التعاون العلمى والفنى بين برشلونة والإسكندرية.



وقال د. فيليكس بنز، رئيس الأكاديمية الملكية للفنون ببرشلونة، والرئيس الشرفى للهيئة الأوروبية للسلام، إن الهيئة الأوروبية ستقوم بتكريم الفنان والمنتج السينمائى المصرى محمد على فى لوكسمبورج، نتيجة لإقامة هذا المشروع الثقافى الفرعونى ببرشلونة، ودوره فى نشر حضارة مصر القديمة، وذلك يوم 14 يونيو الجارى خلال المنتدى السنوى الذى تعقده الهيئة في لوكسمبورج لمنح صانعى السلام فى العالم تحت عنوان جائزة لوكسمبورج العالمية، كما يعقبه حفل آخر فى مدينة برشلونة الإسبانية وتسليمه جائزة العلوم والفنون ببرشلونة فى العشرين من يونيوالمقبل.



وأوضح أن الهيئة الأوروبية للسلام تأسست فى عام 2005 كمؤسسة خيرية غير هادفة الربح، أقرها الملك هنرى الدوق الأكبر فى لوكسمبورج فى 19 أكتوبر 2007، حيث تسهم الهيئة فى بناء عالم أكثر سلمًا، من خلال تعزيز السلام والتسامح والتفاهم من خلال الحوار متعدد الثقافات بمساعدة المناقشات والمنشورات والمعارض وورش العمل ومنصات الإنترنت واللقاءات وبرامج التبادل والتعليم، وكذلك الدراسات حول السلام.



ومن المقرر أن يحضر المنتدى العديد من الشخصيات العالمية، كما يحضره قيادات الرأى الإسبان والمشاهير والفنانون وحشد إعلامى يمثل العشرات من وكالات الإنباء الإسبانية والأوروبية ووفد إعلامى مصرى، يمثل عدة وسائل إعلامية للصحافة التحريرية والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي.



يذكر أن منتدى برشلونة المقرر له يوم 20 يونيو المقبل، سيكون تحت رعاية وتنسيق كل من د.فيليكس بنز، رئيس الأكاديمية الملكية للفنون ببرشلونة والرئيس الشرفى للهيئة الأوروبية للسلام، ورافائل سالانوفا، خبير المشاريع الثقافية، كما يضم الوفد المصرى الدكتور الحسين عبدالبصير، مدير متحف مكتبة الإسكندرية، ومدير مركز زاهى حواس للمصريات.



كما يعقد علي هامش حفل تكريم الفنان محمد على ببرشلونة، يوم مصرى يشتمل على محاضرات سيلقيها كل من: الدكتور محمد عفيفى، رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة، عن كتابه «شبرا… إسكندرية صغيرة فى القاهرة» الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتورالحسين عبد البصير عن كتابه «ملكات الفراعنة»، والمستشار حمدى زكى، عالم المصريات ومستشار مصر السياحى بالولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا سابقا، تحت عنوان «مصرمهد الحضارات» ومقومات وعوامل جذب السياحة المصرية.