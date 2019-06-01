القاهرة : السبت 01 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
حوادث
السبت 01/يونيو/2019 - 01:54 م

السيطرة على نيران شبت بجوار محطة قطارات قنا بسبب "سيجارة"

السيطرة على نيران
قنا: إسلام البكري
dostor.org/2650710

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا من السيطرة على حريق في أشجار النخيل بجوار محطة السكك الحديدية بقنا.

تلقى اللواء مجدى القاضي مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء محمود حسن مدير المباحث، بنشوب حريق فى أشجار النخيل على جانب ترعة الكلابية، بجوار محطة السكك الحديدية، بمدينة قنا.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، بقيادة العقيد سامح بسيم مدير الإدارة، حيث تمت السيطرة على النيران باستخدام 4 سيارات إطفاء تابعة لقسم الحماية المدنية في قنا.

وكشفت معاينة العميد أشرف عبدالمالك، رئيس المباحث، عن نشوب الحريق بسبب عقب سيجارة ولم يسفر عن خسائر فى الأرواح أو تلفيات فى المحطة أو المنطقة المجاورة لها.

اقرأ أيضًا
منذ ساعتين و 54 دقيقة

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية

منذ 3 أيام

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة

منذ أقل من شهر

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"

منذ أقل من شهر

تجديد حبس متهمتين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

منذ أقل من شهرين

حيثيات ثبوت نسب ديالا: السيوى اعترف لأصدقائه «بنتى.. وطلبت إجهاضها»

منذ شهرين

النيابة: انفجار ماسورة غاز تسبب فى انهيار عقار الزاوية الحمراء

الآن

أبرزهم أنغام وأصالة وحماقى.. 13 نجما فى حفلات عيد الفطر بالسعودية

5 جوائز فردية وإنجاز عربى.. ماذا ينتظر صلاح فى نهائي الأبطال؟

"الداخلية" تكشف واقعة فساد جديدة في محليات الدقهلية

تحركات لـ"جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية" للرد على أكاذيب "BBC"

ads
الأكثر قراءة

إداري الترجي يكذّب الوداد في أزمة نهائي أبطال إفريقيا

التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات "نص الليل" لرؤساء وقيادات شركات البترول

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية

نهائي أبطال أوروبا.. أرباح خيالية تنتظر مدريد

ألبومات الصور

ليلة 27.. صلاة التراويح من مسجد السلطان حسن

بـ"الجلابية والصديرى".. أهالي بني عبيد يلعبون الكرة (صور)

محافظ أسوان يشهد الاحتفال بليلة القدر بمسجد الحاج حسن (صور)

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.74%

رياضة

فلامنجو يقترب من ضم رافينيا ويؤكد تواصله مع لويس

يوفنتوس يخوض محاولة أخيره للتعاقد مع بوتشتينو

القبض على امرأة لبيعها تذاكر مزورة لنهائي دوري أبطال أوروبا

نجم الساعة

عميد "أداب المنصورة": اعتذرت لـ"طالبة التبول اللإ رادى" بمنزلها

الأكثر قراءة

إداري الترجي يكذّب الوداد في أزمة نهائي أبطال إفريقيا

التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات "نص الليل" لرؤساء وقيادات شركات البترول

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية

نهائي أبطال أوروبا.. أرباح خيالية تنتظر مدريد

الرئيس نيوز

طارق فهمي: بوجود القوات الأمريكية.. الخليج لم يعد بحاجة إلى "قوة عربية"

عدم قبول الطعن بعدم دستورية المادة 12 من قانون الطوارئ

٦ يوليو.. الحكم في طعن عدم دستورية المادة ٢١ بقانون الشهر العقاري

الحكم في دعوى عدم دستورية مادة بشأن التأمين الصحي للطلاب ٦ يوليو

رسمياً.. الخرطوم تستدعي سفيرها في الدوحة للتشاور

كشكول

لجنة لفحص شكاوى رسوب طلاب الإعدادية بدمياط في الحاسب الآلي

تأجيل امتحانات الاثنين المقبل بـ"لغات وترجمة الأزهر"

"الأمير" يتفقد امتحانات نهاية العام بدراسات بنات السادات

السهل الممتنع.. التعليم تمنح طلاب الأول الثانوي العيدية بـ"الإنجليزية"

الخشت: عرض بطولة إفريقيا داخل المدينة الجامعية بالمجان

الأمصار

اليابان: كوريا الشمالية خطر على الأمن الدولي

روسيا: ارتفاع حصيلة مصابي انفجارات مصنع الديناميت إلى 27 شخصا

وفاة قرينة رئيس إندونيسيا الأسبق في سنغافورة عن عمر يناهز 66 عاما

زلزال بقوة 3ر5 درجة يضرب جنوب شرق عاصمة ألبانيا

بعد غد.. السعودية تستطلع هلال شهر شوال

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

جداريات مستوحاة من أزمة النفايات البلاستيكية

صحيفة: وزارة العدل الأمريكية بصدد فتح تحقيق مع "جوجل"

ما علاقة خرائط "جوجل" بألزهايمر؟

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

تحذير طبي.. 7 أطعمة تسبب الكسل والخمول

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎