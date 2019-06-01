السيطرة على نيران شبت بجوار محطة قطارات قنا بسبب "سيجارة"

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا من السيطرة على حريق في أشجار النخيل بجوار محطة السكك الحديدية بقنا.



تلقى اللواء مجدى القاضي مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء محمود حسن مدير المباحث، بنشوب حريق فى أشجار النخيل على جانب ترعة الكلابية، بجوار محطة السكك الحديدية، بمدينة قنا.



وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، بقيادة العقيد سامح بسيم مدير الإدارة، حيث تمت السيطرة على النيران باستخدام 4 سيارات إطفاء تابعة لقسم الحماية المدنية في قنا.



وكشفت معاينة العميد أشرف عبدالمالك، رئيس المباحث، عن نشوب الحريق بسبب عقب سيجارة ولم يسفر عن خسائر فى الأرواح أو تلفيات فى المحطة أو المنطقة المجاورة لها.