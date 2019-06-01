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السبت 01/يونيو/2019 - 01:54 م

تسمم ربة منزل بعد تناولها أقراص القمح السامة في المنيا

تسمم ربة منزل بعد
المنيا ـ على حسين
dostor.org/2650709

أصيبت ربة منزل بحالة تسمم بعد قيامها بتناول أقراص القمح السامة بطريق الخطأ بدلًا من الأدوية، حيث تم نقلها لمستشفى ملوي العام والتي قامت بتحويلها لقسم السموم بمستشفى المنيا الجامعي.

كان اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارًا من المقدم أحمد عبدالهادي مأمور قسم شرطة ملوي، بتلقيه بلاغًا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس نائب مدير مستشفى ملوي العام، بوصول "شيماء رضا عمر أحمد" 20 سنة ربة منزل ومقيمة في شارع التوحيد بمدينة ملوي، مصابة بأعراض التسمم من قئ متكرر وإسهال وغيرها من أعراض التسمم وتم تحويلها لقسم السموم بمستشفى المنيا الجامعي.

كشفت تحريات البحث الجنائي التي أشرف عليها العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا، أن المصابة تناولت أقراص القمح السامة بطريق الخطأ بدلًا من الأدوية وهو ما أدى إلى تسممها، فتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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