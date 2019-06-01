طوارئ بمستشفيات جامعة بنها استعدادًا لعيد الفطر

قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إنه تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادا لاحتفالات عيد الفطر المبارك.



وأضاف رئيس الجامعة، في بيان اليوم السبت، أنه تقرر إلغاء الإجازات والراحات حتى نهاية احتفالات العيد، والتأكيد على توفير احتياجات المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أية حالات مرضية، مشددا على أهمية معاملة المرضى وذويهم بطريقة حسنة، والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم، مؤكدا على تواجد الأطباء وأطقم التمريض طوال أيام العيد في جميع الأقسام، لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين عليها.



وأشار إلى أن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالمستشفى الجامعي لاستمرار تقديمها خدمة طبية وتعليمية متميزة، خاصة أن المستشفى يقدم خدماته ليس لأهالي القليوبية فقط ولكن لعدد من المحافظات المجاورة.