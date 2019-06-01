محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال مكافحة الحشرات بمصيف بلطيم

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أعمال مكافحة الحشرات بمدينة مصيف بلطيم بسبب زيادة الكثافة لها في الوقت الحالي، وذلك بعد أن تم تشكيل لجنة من المصيف ومديرية الصحة بكفر الشيخ لمعرفة أسباب زيادة الكثافة في الوقت الحالي، برئاسة رئيس مدينة مصيف بلطيم، وبحضور النواب، ولجنة مديرية الصحة، وتم المعاينة على الطبيعة.



وتبين من المعاينة، وجود بعض البرك والمستنقعات في منطقة "الشيخ مبارك، وأبو سليمان" بها مياه راكدة وحشائش، بالإضافة إلى وجود حيثيات خلف بطن الجبل بـ"الشيخ مبارك، وأبو سليمان"، لتربية زراعة الأسماك وأيضًا آبار فى باطن الجبل لرى الزراعات، وكل هذا محاط بمصيف بلطيم، مما يزيد من كثافة البعوض.



وبناءً علية تم تحديد دور كل جهة مسئولة نحو إزالة اسباب المشكلة وقامت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ بتدبير المبيدات اللازمة لأعمال المكافحة، فضلًا عن تدبير الأجهزة والمعدات اللازمة لأعمال المكافحة، والتى كانت عبارة عن 2 جهاز ضباب كبير محمل على سيارة للرش مساء بعد الغروب، و1 جهاز رزاز كبير محمل على سيارة للرش صباحًا قبل الشروق، و5 موتور سعة 600 لتر لرش الأماكن المفتوحة مثل البرك والمستنقعات والأشجار، و1 رشاشة ظهرية محملة على الكتف للرش بالرزاز فى الأماكن الضيقة، و1 جهاز رزاز كهربائى للأماكن المغلقة، بالإضافة إلى الإشراف الفنى والمتابعة الفنية من قبل مديرية الشئون الصحية، طبقًا لتكليفات محافظ كفر الشيخ.