التحفظ على 2 طن عسل فاسد بالإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على 2 طن عسل فاسد داخل مصنع دون ترخيص قبل طرحه بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مصنع "غير مرخص" لإنتاج السلع الغذائية "البسكويت" بدائرة قسم شرطة برج العرب، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية الفاسدة وإعادة تدويرها مرة أخرى.



تم مداهمة المصنع وألقي القبض على مالكه وبتفتيشه عثر على 2.100 طن من "عسل جلوكوز" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها في شهر أبريل 2019، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.