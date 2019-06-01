التحقيق في مقتل عامل على يد جاره بسبب خلافات بعين شمس

تباشر نيابة عين شمس الجزئية، تحقيقات موسعة في مقتل عامل على يد جاره "فرارجي" بسبب خلافات بينهما، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحرياتها اللازمة حول الواقعة.



وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم "م. ش" عامل، كان قد نشب بينه والمجني عليه خلافات سابقة قام خلالها المجني عليه بالتعدي عليه بالضرب، ويوم الواقعة تجددت المشاجرة مرة أخرى فاستل المتهم سكينًا، وبادر بطعن المجني عليه فأسقطه قتيلًا، وتمكن الأهالي من القبض عليه وتسليمه للأمن.



البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغًا بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته، ودلت التحريات أن المتهم جار المجني عليه ارتكب جريمته انتقامًا منه بسبب خلافات سابقة بينهما، وتحرر محضر بالواقعة.