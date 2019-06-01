إصابة 3 أشخاص فى انفجارين بمصنع بروسيا

وقع انفجاران شديدان بمواد متفجرة في مصنع بمدينة دزيرجينسك الروسية اليوم السبت، تردد أنهما أسفرا عن إصابة 3 أشخاص.



وتحدثت وسائل إعلام روسية عن سحب دخان كثيفة ونيران جراء الانفجارين.



وحسب التقارير، وقع الانفجاران في مصنع للمواد المتفجرة، وأشارت تقارير أخرى إلى أنه مصنع للذخيرة.



ووفقا للتقارير، أسفر الانفجاران عن إصابة ثلاثة أشخاص، على الأقل.



وذكرت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" أن محافظ المدينة، جليب نيكيتين، شكل لجنة خاصة لتحديد ملابسات الحادث، مضيفة أنه انطلق إلى موقع الحادث.



ولم يتضح بعد سبب وقوع الانفجارين.



وحسب تقارير إعلامية، ينتج المصنع مواد متفجرة لأغراض عسكرية ومدنية.



وتقع مدينة دزيرجينسك على بعد نحو 400 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة موسكو.