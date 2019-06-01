أتلتيكو مدريد يفكر بتقديم شكوى ضد نادي برشلونة بسبب جريزمان

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، السبت، أن أتلتيكو مدريد يفكر بتقديم شكوى ضد منافسه نادي برشلونة بسبب صفقة المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان.



وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ فإن أتلتيكو مدريد قد يتخذ إجراءات قانونية ضد إدارة برشلونة، بعد نشر معلومات تشير إلى أن برشلونة وقّع اتفاقًا مع جريزمان في مارس الماضي، وهو ما يخالف لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



وتشير قوانين الفيفا إلى أنه لا يحق لأي نادٍ التفاوض مع لاعب دون الحصول على موافقة النادي الذي يلعب له، وهو ما قد يستغله أتلتيكو مدريد لشكوى برشلونة.



ويتردد أن برشلونة وقّع اتفاقًا مع جريزمان، في مارس الماضي، قبل مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، في 12 مارس، حيث كان أتلتيكو مدريد في صراع قوي مع برشلونة على لقب الدوري الإسباني.



وأضافت موندو ديبورتيفو“ أنه حال رفع أتلتيكو مدريد شكوى ضد برشلونة، وثبوت صحة النادي المدريدي، فإن الفيفا قد يتجه لحرمان برشلونة من قيد اللاعبين.



وسعى برشلونة بقوة إلى التعاقد مع جريزمان، البالغ من العمر 28 عامًا، في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، لكن المهاجم قرر تمديد تعاقده مع أتلتيكو مدريد.



وتشير التقارير إلى أن برشلونة سيقدم عرضًا لجريزمان في بداية يوليو، حيث تنخفض قيمة فسخ عقده مع أتلتيكو مدريد إلى 100 مليون يورو، علمًا بأن اللاعب أعلن رحيله عن الفريق قبل أيام.