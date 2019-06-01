ستراتفور: إدراج الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية سيضر بقطر وتركيا

أكد مركز ستراتفور الأمريكي أن جماعة الإخوان الإرهابية، وخاصة التي أسسها حسن البنا في مصر عام 1928 لاتزال هي الأبرز، وألهمت عدد كبير من الجماعات.



وأشار المركز إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتفكير في إدراج الجماعة الإرهابية على قائمتها السوداء للمنظمات الإرهابية، فيما يدعم تفكير واشنطن حقيقة أن بعض فصائل الإخوان تؤيد العنف كأداة سياسية، وأصبحت أيديولوجيتها مرجعًا لجماعات مثل القاعدة، وداعش التي تعتمد أقصى درجات العنف.



ولكن مع الهام جماعة الاخوان جماعات كثيرة في العالم فإن هناك عدة دول سوف تتأثر وستتوتر علاقاتها مع واشنطن وخاصة تركيا التي بالفعل يحكمها حزب إخواني وهو حزب العدالة والتنمية، وأضاف المركز أن دولا اخرى مثل قطر وباكستان وتونس سوف تتضرر لأن نفوذ الإخوان هناك قوي في السياسة الداخلية للبلاد، حيث سمحت السلطات في تلك الدول بتنمية الأحزاب المستوحاة من جماعة الإخوان.



وقال المركز إنه إذا صنفت الولايات المتحدة جماعة الإخوان المسلمين كمجموعة إرهابية، فإنها ستضع عقوبات على حكومات تلك الدول التي تعد من ضمن حلفاءها حتى الان رغم التوترات.