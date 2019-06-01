كمبوديا تشيد بـ "التطور الهائل" للصين في الـ70 عاما الماضية

صرح نائب رئيس الوزراء الكمبودي هور نامهونج في مقابلة أجريت معه مؤخرا بأن الصين حققت "تطورا هائلا" خلال الـ70 عاما الماضية وأن التقدم قد أفاد العالم بأسره.



يصادف هذا العام الذكرى السنوية الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.



وقال نامهونج "لقد زرت بكين وبعض المقاطعات في الصين منذ السبعينيات"، مضيفا "إذا ما قورنت بين آنذاك والآن، يمكن القول إن الأمر مختلف مثل السماء والأرض".



وتابع أن "التطور الهائل الذي حققته الصين في جميع المجالات لم يفيد فقط الشعب الصيني، بل ساعد الشعوب في العالم أجمع".



وأشار نامهونج إلى أن الصين قد زودت الدول النامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بالكثير من المساعدة، ويعد الاقتصاد الصيني أساسا لدعم الاقتصاد العالمي.



وأوضح أنه بسبب التطور الهائل للصين، فإن دورها العالمي اليوم مهم وضروري للغاية لمعالجة القضايا في العالم.



وأفاد نامهونج أنه شهد التطور السريع للصين في كافة المجالات خلال العقود السبعة الماضية، وخاصة في الاقتصاد وتحسين معيشة الشعب والحد من الفقر والتقدم التكنولوجي.



وفي معرض إشارته إلى أن الصين أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فهو يعتقد أن الاقتصاد الصيني سوف يستمر في النمو بقوة في المستقبل.



بفضل الصداقة الوطيدة والتعاون الأخوي بين كمبوديا والصين، فإن نامهونج واثق بشدة من أن العلاقات الثنائية سوف تزداد عمقا في المستقبل.



وقال "أعتقد أن العلاقات بين بلدينا في ظل إطاري مبادرة الحزام والطريق والشراكة الاستراتيجية الشاملة ستمتد جذورها بشكل أعمق".