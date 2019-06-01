التحفظ على 2 طن لانشون فاسد بمخزن في الإسكندرية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، التحفظ على 2 طن لانشون فاسد داخل مخزن، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بحيازة المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة محرك بك، كميات من السلع الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي.



تم مداهمة المخزن وألقي القبض على المدير المسئول، وبتفتيشه عثر على 2.520 طن "لانشون" غير مدون عليه أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصه الطبيعية وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.