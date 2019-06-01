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السبت 01/يونيو/2019 - 12:35 م

50% من الألمان يرون نظام التبرع بالأعضاء في بلادهم عادلا

50% من الألمان يرون
وكالات
dostor.org/2650570

كشفت نتائج استطلاع للرأي أجري في ألمانيا أن 50% من مواطني البلاد يعتبرون نظام التبرع بالأعضاء في بلادهم عادلا.

وأجرى الاستطلاع، معهد "كانتار" لصالح المؤسسة الألمانية لحماية المرضى بمناسبة يوم التبرع بالأعضاء في المقابل، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 36% من الألمان يعتبرون أن هذا النظام غير عادل ووصلت هذه النسبة إلى 44% بين الشريحة العمرية التي تزيد عن 60 عاما.

ويفتتح وزير الصحة الألماني ينس شبان فعاليات يوم التبرع بالأعضاء، في مدينة كيل، شمالي ألمانيا، اليوم السبت، تحت شعار " صحيح ومهم وضروري للحياة".

غير أن الاستطلاع لم يتحر على نحو دقيق ما يعتبره المشاركون عادلا أو غير عادل، وتكرر الحديث خلال النقاشات العامة في السنوات الأخيرة، عن توزيع الأعضاء التي يتم التبرع بها.

من جانبه، قال أويجن بريش، عضو مجلس إدارة المؤسسة الألمانية لحماية المرضى، إن الثقة في العدالة شرط للمناخ الإيجابي في التبرع بالأعضاء، مشيرا إلى أن مسألة العدالة تم تجاهلها في مشروعي قانون حاليين يتعلقان بالتبرع بالأعضاء.

ويسعى أعضاء في البرلمان الألماني من خلال هذين المشروعين المتنافسين إلى وضع قواعد جديدة للتبرع بالأعضاء، منها مجموعة بقيادة شبان تؤيد اعتبار كل البالغين متبرعين بشكل تلقائي ما لم يبد الشخص اعتراضه على ذلك، فيما ترى مجموعة أخرى ضرورة استبيان رأي كل المواطنين في مسألة
التبرع بالأعضاء كل عشرة أعوام مع استخراج البطاقة الشخصية.

وتقضي اللوائح الحالية بضرورة الحصول على موافقة المتبرع المحتمل قبل أخذ أي عضو منه.

وكتب شبان في صحيفة " باساور نويه برسه" الألمانية الصادرة اليوم ليروج من جديد خطته التي مفادها أن " التبرع بالأعضاء أعظم تضامن ممكن، إذ يتيح شخص لشخص آخر إمكانية مواصلة الحياة".

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