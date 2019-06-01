رفع درجة الاستعداد بالمياه والكهرباء لاستقبال عيد الفطر بالغربية

أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، توجيهاته لمسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء بالغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى بهذين القطاعين الهامين حتى تؤدى خدماتها بكفاءة ودون انقطاع ومواجهة أي أعطال فور الإبلاغ بها.



وصرح مسئول شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بأنه تم إعداد فرق للطوارئ متواجدة طوال 24 ساعة، لمواجهه أي أعطال والتعامل معها فورا، وكذا العمل بنظام الورديات خلال جميع الأيام بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية.



وأضاف أنه تم تخصيص الخط الساخن 125 يعمل على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين والعمل على حلها فورا بجميع مراكز ومدن المحافظة. مؤكدا أن جميع محطات المياه تعمل بكامل طاقتها على مدار 24 ساعة وتقوم الشركة بتوفير مياه الشرب النقية وخدمه الصرف الصحي لجميع المواطنين على أرض المحافظة.



صرح أيضا مسئول الكهرباء بالغربية بأنه تم إعداد فرق مدربة لإصلاح أية أعطال كهرباء بجميع مدن ومراكز المحافظة وتكثيف الإنارة في الشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات العامة والملاهي. وعمل نبطشيات خلال أيام العيد للعمل على مدار 24 ساعة وعمل صيانة شاملة لمعظم المحولات بالمدن والقرى بقطاع الكهرباء ووقف جميع عمال الصيانة أو الفصل خلال أيام عيد الفطر نتيجة الأعمال والتنبيه على الكول سنتر (طوارئ الكهرباء) بتحويل أي شكوى فورا للفرع المختص للنزول وتلافى أسباب المشكلة في الحال.



وأشار محافظ الغربية نعمل لخدمة المواطنين والعمل على توفير سبل الراحة لهم وخاصة خلال احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك.