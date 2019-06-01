حبس عصابة تزوير عقود بيع السيارات وإعادة بيعها في زفتى

قررت نيابة زفتى بالغربية، السبت، حبس المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير عقود بيع السيارات المستأجرة وإعادة بيعها للمواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكان ضباط مباحث قسم مرور زفتى، بإشراف اللواء السعيد شكرى، مدير المباحث الجنائية، قد نجحوا في ضبط متهمين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في تزوير عقود بيع السيارات المستأجرة وإعادة بيعها للمواطنين مرة أخرى.



كانت تحريات الرائد أحمد الديب، رئيس مباحث قسم مرور زفتى والسنطة، توصلت إلى قيام كلا من "ع.م. م" مقيم العامرية مركز المحلة، و"ع.ع.ا" عامل مقيم العامرية مركز المحلة، بالاشتراك فيما بينهما وتكوين تشكيل عصابي تخصص في استئجار السيارات من معارض الإيجار وتزوير توكيلات وعقود بيع لها وإعادة بيعها للمواطنين.



ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بسرعة ضبط المتهمين، تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمين واعترفا بارتكابهما للوقائع، غتحرر المحضر رقم 7869جنح مركز زفتى، وتم العرض النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.