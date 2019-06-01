برلماني عن توسيع أسواق الجملة بالمحافظات: يساهم في تراجع الأسعار

أكد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التوسع في إقامة أسواق الجملة والمزيد من المناطق اللوجستية بمختلف المحافظات، يساهم في تقليل حلقات التداول وبالتالي تقليل الأسعار على المواطنين، وهو ما تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية.



وأشاد "مشهور"، في بيان له، بخطة وزارة التموين لتأسيس شركة لإنشاء وإدارة أسواق الجملة، مشيرا إلى أنها تساهم في إنشاء مزيد من أسواق الجملة بشكل منظم وبإدارة ذات كفاءة عالية، بدلا من معاناة المواطنين من الاسواق العشوائية والتي تمثل قنابل موقوتة بالشوارع والميادين.



وأكد "مشهور"، على أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وعلى رأسها فرنسا في إدارة الأسواق، مشيدا بالشراكة مع شركة رانجيس، والتي تعتبر إحدى كبرى الشركات الفرنسية المتخصصة فى إدارة أسواق الجملة في أوروبا، بما يسمح بإعادة تأهيل وتطوير أسواقنا طبقا للمعايير العالمية.