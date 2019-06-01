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اقتصاد
السبت 01/يونيو/2019 - 12:29 م

الذهب يرتفع 4 جنيهات.. وعيار 21 بـ 610 جنيهات للجرام

الذهب يرتفع 4 جنيهات..
طارق عتمان - دعاء ابو العزم
dostor.org/2650556

شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 1 يونيو 2019، ارتفاعا جديد بقيمة 4 جنيهات، حيث سجل الذهب عيار 21 نحو 610 جنيهات للجرام، مع استمرار صعود سعر الذهب عالميا بحسب نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:
عيار الذهب 21 سجل 610 جنيهات للجرام
عيار 24 سجل اليوم 698 جنيها للجرام
عيار 18 سجل اليوم 522.75 جنيه
الجنيه الذهب 4880 جنيها
أوقية الذهب 1305 دولارات.

ويأتى هذا الارتفاع، بعد تحريك أسعار الذهب العالمية اليوم السبت، حيث ربح المعدن نحو 7 دولارات ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية مع التوترات التجارية.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها بدءًا من 10 يونيو المقبل ستطبق تعريفات جمركية بنسبة 5% على جميع الواردات من المكسيك، حتى يتم وقف الهجرة غير الشرعية.

وتتجه أسعار الذهب لتسجيل أول مكاسب شهرية في 4 أشهر، كما تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

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