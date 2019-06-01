الأهلي السعودي: جروس خارج حساباتنا

أكد مصدر داخل نادي الأهلي السعودي، أن ما تردد في وسائل الإعلام حول الإدارة في مفاوضات مع كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك غير صحيح بالمرة.



وقال المصدر في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، إن جروس الذي رحل عن تدريب الزمالك مؤخرًا لا يدخل ضمن دائرة إهتمامات إدارة الأهلي السعودي لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل، موضحًا أن المدرب القادم سيكون على قدر عالي من ناحية السيرة الذاتية والرؤية الفنية.



وكان جروس رحل عن تدريب الزمالك عقب التعادل مع الانتاج الحربي بنتيجة 11 في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي ضمن منافسات الدوري العام، بعد ان حقق الفوز بالكونفيدرالية الأفريقية.