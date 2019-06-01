استثمارات بنك التنمية الأفريقي في نيجيريا تصل إلى 4.5 مليار دولار

أعلن بنك التنمية الأفريقي أن إجمالي استثماراته المتنوعة والنشطة في نيجيريا مع نهاية الربع الأول من العام الجاري بلغ 4.5 مليار دولار تتوزع بين 60 عملية ومشروعًا في أرجاء البلاد، من بينها 28 عملية استثمار في القطاع العام النيجيري (21 مشروعا وطنيا و7 مشروعات محلية) بحجم استثمارات يصل إلى 1.7 مليار دولار.



وقال مسئول العلاقات الإعلامية في بنك التنمية الأفريقي، إيميكا أنوفورو، إن رئيس البنك أكينومي أديسنا، أعرب عن شكره للرئيس النيجيري محمد بهاري، في لقاء جمعهما في أبوجا مؤخرا، للدعم الذي يقدمه الأخير للبنك وتعهد بالتزام بنك التنمية الأفريقي بمسار التنمية السريع في القارة الإفريقية بأسرها.

ونقل المسؤول الإعلامي عن أديسنا قوله" إن زيادة عمليات البنك في نيجيريا كان لها نتائج مهمة وأثر ملموس على الأرض، وساعدت في الإسراع من التحول الاقتصادي علاوة على تحسين الأحوال المعيشية للملايين".



ومن جانبه، عبر الرئيس النيجيري عن إشادته بالدور الذي لعبه البنك التنموي في دعم اقتصاد بلاده مستدعيًا آلية الدعم الطارئ التي أطلقها البنك في عام 2006 إبان الأزمة الاقتصادية الصعبة التي مرت بها نيجيريا نتيجة انزلاقها في موجة ركود حادة قدم إلى أثرها بنك التنمية الأفريقي 600 مليون دولار في صورة قروض طارئة وعاجلة، مشيدًا بالتنوع في المشروعات التي يمولها البنك بين قطاعات البنية التحتية والزراعة والتصنيع الزراعي وغيرها من المجالات الحيوية للاقتصاد النيجيري.