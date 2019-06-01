الأمن العام يضبط 41 تشكيلًا عصابيًا ويكشف غموض 214 حادثًا جنائيًا

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، حملات مكبرة في كافة المحافظات، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي في المحافظات وقطاع الأمن المركزي.



أسفرت جهود تلك الحملات خلال شهر، عن ضبط 41 تشكيلًا عصابيًا ضموا 124 متهمًا، ارتكبوا 194 حادث سرقة متنوع، وكشف غموض 214 حادث قتل عمد وخطف وسرقة بالإكراه وانتحال صفة وحريق عمد.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.