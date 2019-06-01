الصين وأميركا تتفقان على الدفع المشترك لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

اتفقت الصين والولايات المتحدة الأميركية على الدفع المشترك لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وحماية السلام والاستقرار في المنطقة.



جاء ذلك خلال محادثات أجراها عضو مجلس الدولة وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان في سنغافورة على هامش حوار "شانغريلا" الـ18 (قمة أمن آسيا) المقرر انعقاده على مدار اليوم وغدا.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان في تصريح اليوم إن الاجتماع هو الأول لوزير الدفاع الصيني مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، وإن المناخ كان "إيجابيا وبناء"، مشيرا إلى أن الجانبين ناقشا العلاقات العسكرية الصينية - الأميركية وقضية شبه الجزيرة الكورية والشؤون الأخرى ذات الاهتمام المشترك "بأسلوب صريح وودي" وتوصلا إلى بعض التوافقات.



وأضاف تشيان أن "الجانبين اتفقا على أنه من المهم جدا الحفاظ على علاقات عسكرية صينية أميركية مستقرة" و"يتعين على الجيشين تنفيذ التوافق الذي توصل إليه زعيما الدولتين وتعميق التبادلات والتعاون، واحتواء الخلافات والمخاطر من أجل جعل هذه العلاقة عامل استقرار العلاقات الثنائية".



وقال إنه فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بتايوان، أشار وزير الدفاع الصيني إلى أن الولايات المتحدة اتخذت سلسلة من الإجراءات السلبية، وهو ما يرفضه الجانب الصيني بقوة، قائلا "بشأن حماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي، يتعين ألا يقلل الجانب الأميركي من عزيمة الجيش الصيني وتصميمه وقدراته.