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رياضة
السبت 01/يونيو/2019 - 12:27 م

مدير الكرة بالإنتاج الحربي: الزمالك أنقذ 3 لاعبين من الرحيل

مدير الكرة بالإنتاج
dostor.org/2650549

أعلن خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي، أن المستوى المتميز الذي ظهر به فريقه خلال مباراة الزمالك كان سببًا في تغيير رأي الجهاز الفني في 3 لاعبين كانوا على أبواب الرحيل عن الإنتاج.

وأضاف "مهدي" في تصريحات صحفية: " بعد نتائج الإنتاج في الدور الثاني للدوري كانت هناك توصية فنية باستبعاد 3 لاعبين بنهاية الموسم ولكن بعد الأداء البطولي والمتميز أمام الزمالك تم التراجع عن القرار".

وعن التعادل مع الزمالك قال مدير الكرة بالانتاج الحربي: "نهاية سعيدة تليق بفريقنا بعد أداء الدور الأول"، مضيفًا أن الإصابات واللعب بعيدًا عن ستاد السلام أثرت كثيرًا في نتائجنا بالدور الثاني للمسابقة ولكن حان الآن موعد التفكير بهدوء في الموسم الجديد".

وكان الإنتاج الحربي، بقيادة مختار مختار، قد نجح فى التعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق مساء الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري ليضمن البقاء بشكل رسمي في المسابقة.

يشار إلى أن الانتاج الحربى يحتل المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدفا وتلقت شباكه 42 هدفا.

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