الأمن العام يضبط 13 هاربًا من حبل المشنقة و416 من المؤبد

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، حملات مكبرة في كافة المحافظات، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي في المحافظات وقطاع الأمن المركزي.



أسفرت جهود تلك الحملات خلال شهر، عن تنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة ضمت 8147 حكم جناية من بينهم 13 حكمًا بالإعدام – 416 حكم بالسجن المؤبد - 611892 حكم حبس جزئى - 105491 حكم حبس مستأنف - 1082381 حكم غرامة - 253596 حكم مخالفة".



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

