بينهم 4 مدافع رشاشة.. الأمن العام يضبط 4065 سلاحًا ناريًا

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، حملات مكبرة في كافة المحافظات، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي في المحافظات وقطاع الأمن المركزي.



أسفرت جهود تلك الحملات في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة عن ضبط 4065 سلاحًا ناريًا بحوزة 3631 متهمًا عبارة عن: "4 رشاش – 420 بندقية آلية –747 بندقية – 295 طبنجة – 2599 فرد محلى – 8978 طلقة مختلفة الأعيرة – 6008 سلاح أبيض"، كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.